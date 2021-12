Brann i prosessanlegg i Øygarden – tolv personar er evakuerte

innenriks

– Politiet har hatt fem patruljar her ute, og det er 45 brannmannskap i aksjon, seier innsatsleiaren til politiet på staden, Christian Meyer, ifølgje Bergens Tidende.

Til no er tolv personar evakuerte frå området, ifølgje politiet, og dei som bur i området, blir framleis tilrådde å halde seg inne.

Røyken frå brannen skal vere giftig.

Ikkje radioaktivt materiale

Tidlegare opplyste brannsjefen til Bergens Tidende at det var eit svakt radioaktivt materiale i bygget, men det er no avkrefta.

– Via Franzefoss er det no meldt at det ikkje er radioaktivt avfall i bygget. Så den faren er over, sa Jan Ove Haga, vaktkommandør ved 110-sentralen, til Bergensavisen rundt klokka 16.30.

Øygarden kommune har sett krisestab, og den kommunale kriseleiinga er samla, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Politiet opplyser i ei pressemelding at brannvesenet ikkje har kontroll på brannen, men at brannen er avgrensa til den aktuelle bygningen. Dei skriv at dei går ut frå at røyken frå brannen er farleg.

– Bygningen inneheld lagring av ein god del kjemikaliar av ukjend mengd og type, skriv politiet.

Tryggingssone

Politiet fekk melding om brannen klokka 14.26.

– På grunn av innhaldet i hallen er det vedteke ei tryggingssone på 300 meter, men det er ikkje bustader innanfor dette området, opplyste operasjonsleiar Dan Erik Johannessen til NTB tidlegare torsdag ettermiddag.

Kommunen har sendt ut tekstmelding til innbyggjarane der dei ber om at dører og vindauge blir haldne lukka.

