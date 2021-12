innenriks

– Mange er på kanten av stupet, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Det er mellom anna innført tiltak retta mot utelivsbransjen og kulturlivet, som får maksimaltal for sosiale samankomstar.

– Vi legg til grunn at alle kostnader knytt til koronapandemien blir kompenserte fullt ut. For næringsliv, kulturliv, kollektivtransport og så vidare er det viktig at denne kompensasjonen kjem fort, seier Johansen.