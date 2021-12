Helsedirektorat foreslår nye tiltak i Oslo-området

innenriks

Direktoratet foreslår påbod om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand minst éin meters avstand, som i butikkar og på kollektivtransport.

Andre aktuelt tiltak er påbod om at arbeidsplassar, der det er mogleg, skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå delar av veka.

I tillegg blir det foreslått ei grense på maks 100 personar på private arrangement og maks 600 på offentlege arrangement.

Tiltaka blir foreslått for Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).