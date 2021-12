innenriks

Det opplyser Oslo kommune til NTB.

Dei skriv i ein e-post at dei høge tala kan komme av eit etterslep av testresultat, noko som betyr at smittetala for onsdag eigentleg skulle vore noko høgare. Tysdag var smittetalet 762.

1.075 nye registrerte smitta er 431 fleire enn same dag førre veke.

Den førre rekorden i Oslo vart registrert 29. november. Då vart det registrert 838 smittetilfelle, ifølgje oversikta til kommunen.

