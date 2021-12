innenriks

Stig Torgersen (Sp) fortalde på ein pressekonferanse torsdag kveld at dei har kontakta ordføraren i Bergen med ei tilråding om å peike på Roger Valhammer (Ap) som byrådsleiar.

På møtet orienterte gruppeleiaren for Raudt i bystyret, Odd Arild Viste, om at han kjem til å be om forhandlingar med det avgåtte byrådet for å finne løysingar for å hindre eit byråd sett saman av høgresida.

Bybane over Bryggen vil vere ein del av dette.