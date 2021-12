Ordføraren i Bergen ber Valhammer danne byråd

innenriks

Den parlamentariske krisa i Bergen ser ut til å vere over. Eit nytt fleirtal opnar for å leggje bybanen over Bryggen, noko Valhammer har stilt som ultimatum for å regjere.

– I denne situasjonen har det vore naturleg for meg som ordførar å lytte til og rådføre meg med bystyret for å avklare kva parlamentarisk grunnlag som finst for eit nytt, styringsdyktig byråd. Eg vil takke bystyret for ein ryddig prosess og eit godt samarbeid den siste veka, seier ordførar Rune Bakervik.

– Etter politiske sonderingar og tilbakemeldingar frå bystyret, har eg i dag sendt brev til og peika ut Roger Valhammer som den kandidaten som kan samle størst oppslutning i bystyret for byrådet sitt, seier ordføraren.

