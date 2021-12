Regjeringa lèt krisepakkane stå fram til sommaren

innenriks

Kulturen, det frivillige og idretten, som har hatt ei stor uro gjennom heile pandemien, får ordningane ført vidare, slik at vi sørgjer for ein tryggleik for desse aktørane fram til sommaren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på ein pressekonferanse torsdag.

– Då kan ein jobbe som normalt og vite at det er ein tryggleik dersom det kjem den typen restriksjonar som vi no innfører i delar av landet, sa han.

Ber om kompensasjonsordning

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner ståande til januar, og Vedum seier regjeringa vil komme tilbake til ei eventuell vidareføring etter nyttår.

NHO meiner regjeringa må gjeninnføre ei nasjonal kompensasjonsordning.

– Det er bra at det no blir innført tiltak for å unngå nedstenging, men restriksjonane rammar bedriftene på fleire måtar. Mellom anna kan kritisk kompetanse gå tapt. Derfor må regjeringa kompensere når bedriftene ikkje kan drive normalt, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Arbeidsgivarperioden blir redusert

Ved koronarelatert sjukefråvær på jobb blir reglane gjorde om slik at arbeidsgivar tek kostnaden for dei første fem dagane, medan staten tek kostnaden frå og med dag seks.

Almlid ber om at arbeidsgivarperioden ved sjukefråvær blir redusert til tre dagar, og at arbeidsgivarperioden ved permittering blir redusert til fem dagar.

Det same krev SMB Norge.

– Dette vil påføre bedriftene urimeleg store kostnader. Ikkje minst vil det ramme dei små bedriftene som er mest sårbare for sjukefråvær, seier Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i SMB Norge.

Kallar inn til møte

Kulturminister- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) seier i ei pressemelding at ho vil ha eit møte med kultursektoren fredag.

– Allereie i morgon møter eg kultursektoren om behova deira framover, og eg vil deretter sjå på om vi må justere innretninga på ordningane i 2022, dersom det er behov for det. Vi skal halde fram med å vareta sektorane så lenge det er behov, seier statsråden.