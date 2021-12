Støre: Høg terskel for nye tiltak i heimane til folk

innenriks

– Eg trur vi skal ha veldig høg terskel for å gå inn i det private rommet. Men når vi til dømes seier at du ikkje bør handhelse og kanskje ikkje bør klemme, så får jo det litt betydning for private forhold, med nærkontakt. Men vi er ikkje på det nivået at vi skal inn i heimane til folk, seier Støre til NRK.

Han seier at det er den totale kontakten mellom folk som er viktig for å avgrense smitten, og at det er derfor regjeringa tilrår munnbindbruk i kollektivtransport, julehandel og helsevesenet.

– Det gjer det samtidig mogleg at du kan gå på ein utestad, til dømes. Det ikkje så mykje av omsyn til at du kan gå på den utestaden, men av omsyn til at dei som jobbar på utestaden, slepp at jobben stengjer ned, seier statsministeren.

Høgre-leiar Erna Solberg, som møtte Støre til debatt på NRK torsdag morgon, seier at ho håper på det beste i smittesituasjonen framover. Samtidig er ho oppteken av at styresmaktene må planleggje for at også det verste kan skje.

– Det gjer at vi må planleggje for eit alternativ med mykje mindre direktekontakt mellom folk igjen. Men førebels håper eg dette går mest mogleg normalt, seier Solberg.

Ho fortel at Høgres stortingsgruppe planlegg å gjennomføre julebord.

– Men vi har gjort nokre førebyggjande tiltak. Til dømes har vi kjøpt inn nok eingongstestar til at alle kan teste seg den dagen. Så vil det òg gjerast tiltak i rommet, seier Solberg.

Støre vil ikkje fråråde julebord, men oppmodar folk til å følgje med på dei lokale råda.

– Det er jo variable situasjonar i landet vårt, seier han.

