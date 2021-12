Stortingsdirektøren: Kan bli krav om tilbakebetaling i pendlarbustadsakene

innenriks

Andreassen kom torsdag med svar på fleire spørsmål som Frp-leiar Sylvi Listhaug har stilt om handteringa av pendlarbustadsakene.

Til no har ikkje Stortinget fremja krav om tilbakebetaling frå enkeltrepresentantar, og Andreassen har tidlegare uttalt at administrasjonen manglar heimel til dette. Men i brevet skriv ho mellom anna:

– Eg vil likevel ikkje sjå bort frå at det kan bli aktuelt å fremje økonomiske krav, dersom vidare undersøkingar som ledd i etterforskinga til politiet eller dei undersøkingane som er varsla frå Riksrevisjonen, avdekkjer forhold som kan gi grunnlag for det.

– Dei utsegnene eg har gitt om saka, kan klart ikkje oppfattast slik at dei forpliktar Stortinget eller Stortingsadministrasjonen til å fråfalle eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å vere grunnlag for dette, skriv stortingsdirektøren vidare.

President måtte gå

Den siste tida har det vore ei rekkje medieoppslag om at stortingspolitikarar kan ha fått gratis pendlarbustad i Oslo sjølv om dei har hatt tilgang til bustad som ligg mindre enn 40 kilometer frå hovudstaden.

Oppslaga har ført til at politiet har opna etterforsking av penderbustadsakene, noko som i sin tur førte til at stortingspresident Eva Kristin Hansen gjekk av 18. november.

Hansen hadde pendlarbustad i tre år sjølv om ho disponerte eit hus i Ski saman med ektemannen.

– Ingen tvil

Andreassen har tidlegare teke sjølvkritikk på at regelverket rundt pendlarbustadene har vore får dårleg kommunisert.

– Det er klart behov for å betre reglar, betre kontroll, betre system. Det har ikkje vore godt nok, sa ho etter eit møte med Stortingets nye president Masud Gharahkhani (Ap) for ei knapp veke sidan.

I brevet skriv ho likevel at administrasjonen ikkje har vore i tvil om korleis ein skulle forstå reglane etter at dei vart endra i 2006.

Men ikkje alle brukarane har vore av same oppfatning, skriv ho.

– Eg ser òg – på bakgrunn av dei tilbakemeldingane eg har fått om dette – at den språklege utforminga av retningslinjene som vart vedtekne i 2006 etter forslag frå bustadkomiteen, med fordel kunne ha vore tydelegare.

Må til botnar

Gharahkhani har kalla inn alle dei parlamentariske leiarane på Stortinget til eit møte torsdag ettermiddag. Blant sakene som skal diskuterast, er eit forslag frå MDG om ein samla gjennomgang av alle gode og ordningar stortingsrepresentantane har.

MDGs Rasmus Hansson meiner stortingspresidenten no må fjerne all tvil om at Stortinget skal heilt til botnar i desse sakene.

– Stortinget kan ikkje overlate til pressen å avsløre stadig nye gullkanta ordningar og tvilsam bruk av desse, seier Hansson til NTB.

(©NPK)