Virke-sjefen bekymra for avbestilte pakketurar og juleshow

Avbestillingane renn inn etter koronanyheitene dei siste dagane, fortel administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Særleg kulturinstitusjonar som held arrangement før jul, merkar no mange avlysingar. Omsetningsfallet er også stort i reiselivet for pakkereiser og andre ferieturar, seier Kristensen.

Torsdag vart omikronvarianten påvist i Oslo. Dagen før vart han registrert i Øygarden på Vestlandet. Horneland trur mange no følar seg usikre.

– Dei delane av næringslivet som lever av å samle menneske, opplever at det som for få dagar sidan såg normalt ut, no er på eit heilt anna nivå, seier Horneland.

Virke-direktøren varslar at han vil be om eit møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å orientere om situasjonen i næringslivet.

– Vi vil no prøve å skaffe oss oversikt, men vi er sterkt urolege for desse delane av næringslivet og ønskjer derfor ein dialog med regjeringa, seier Horneland.

Han vil ikkje seie kva han forventar av regjeringa, men viser til at det er kalla inn til pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 16 torsdag.

– Vi har heile tida vore opptekne av at vi må halde samfunnet i gang, men no er vi i ein situasjon der næringslivet blir ramma, seier han.

