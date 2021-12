550.000 husstandar utan TV 2-kanalar etter brot i forhandlingane med Telenor

innenriks

– Vi er svært leie oss for at dette går ut over kundane våre, og kan forsikre om at vi gjer alt vi kan for å få på plass ein ny avtale med TV 2, seier direktør for TV og fastnett i Telenor Camilla Amundsen.

TV 2 og Telenor T-We har over lengre tid forhandla om ein ny distributøravtale og forhandla på overtid i over tre døgn. Telenor Noreg har no ikkje rettar til å sende innhald frå TV 2 før ein ny avtale er på plass.

– Vi vil forhandle vidare og gjer alt vi kan for å få til ein avtale som gir kundane det dei vil ha. I mellomtida kan kundane velje mellom økonomisk kompensasjon eller fleire poeng for å få tilgang til meir innhald, seier Amundsen.

TV-tenesta T-We samlar nesten 150 kanalar og strøymetenester i eitt TV-univers til over 550.000 norske husstandar.