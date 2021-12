Gult nivå på barneskulane i Asker frå måndag

innenriks

Årsaka er at det er mykje smitte blant barn og unge i kommunen, skriv Budstikka.

– Særleg gjeld dette barn som ikkje har fylt tolv år, og som derfor ikkje er vaksinerte. Vi innfører gult nivå ut skuleåret for å bremse dei høge smittetala noko og samtidig halde oppe undervisninga på skulen, opplyser kommuneoverlege Meera Grepp i ei pressemelding.

Gult nivå inneber mellom anna at dei faste klassane/gruppene blir rekna som kohortar, at det blir innført ulike tider for friminutt, at det blir innført avstand mellom kohortane i klasseromma, og at elevane gjer overflatereint inne ein gong om dagen.

Asker er ein av kommunane som er omfatta av dei regionale tiltaka regjeringa innførte frå midnatt natt til fredag.

(©NPK)