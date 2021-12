Legar varslar om at kommunar må avbestille vaksinedosar

innenriks

«At FHI nå 'tvangssender' vaksinedoser til kommunene har i stor grad resultert i en ting: Merarbeid. Vi må nå bruke tid på å avbestille doser. For vi har ikke nok godkjente armer å sette dosene i!", skriv kommuneoverlegane Cato Innerdal og Bjarte Sørensen på NRK Ytring.

Kronikken er signert av 70 kommuneoverlegar rundt i landet.

Dei reagerer på at regjeringa denne veka bad kommunane om å stå klare til å setje 400.000 vaksinedosar i veka, i utgangspunktet ut april neste år. Målet er at heile den vaksne befolkninga skal bli vaksinert med ein tredje dose før påske.

Folkehelseinstituttet har tidlegare anslått at alle over 65 år truleg får tredje dose før jul

Kommunane SKAL vaksinere alle før jul sjølv om det ikkje er mogleg, skriv legane i kronikken.

Dei viser til at mange vaksinedosar vart sette i juli og august i kommunar utanfor det sentrale Austlandet. Oppfriskingsdosen kan ikkje setjast før det er gått seks månader sidan vaksinedose to for personar under 65 år og fem månader for personar over 65 år, påpeikar dei.

«Like fullt: Resultatet er at mange ikke kan få sin tredje dose før nærmare jul og mange ikke før i januar. Få personar under 65 år kan få tredje dose før nyttår, for de må fortsatt vente 6 månader», skriv legane.

