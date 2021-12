Melby: Regjeringa skaper no stor uvisse og tvil

innenriks

– Det gjekk berre to dagar frå regjeringa tydeleg sa frå Stortingets talarstol at det ikkje var aktuelt å be folk halde seg heime eller stengje ned kulturtilbod til dei kom med nye tilrådingar. Det trengst ein tydelegare strategi, ei føreseielegheit om kva som skjer ved større utbrot, skriv Melby på Twitter.

Ho skriv at ho likevel håpar at folk vil følgje tilrådingane, men samtidig at dei går på julebord med kollegaer og har juleavslutningar med barna utan dårleg samvit.

Venstre-leiaren skriv vidare at ho forventar at det omgåande blir stilt opp for bedrifter som blir ramma.

– Det er ein stor fare for at dei 200 millionane frå den kommunale kompensasjonsordninga som er igjen frå i sommar, ikkje vil vere tilstrekkeleg for å dekkje inn tapa til allereie hardt ramma næringar, skriv ho.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier i ein kommentar til NTB at ho meiner at Melby bommar med kritikken sin.

– Regjeringa har heile vegen vore tydeleg på at vi følgjer smittesituasjonen frå dag til dag, time for time. Då det vart stadfesta eit større smitteutbrot i Oslo med omikronvarianten, var det nødvendig å handle raskt. Vi sette derfor inn målretta tiltak for å forseinke og avgrense smittespreiinga. Dette byggjer på faglege tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, seier ho.

