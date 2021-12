Nav: Arbeidsløysa fall til 4 prosent i november

innenriks

Ved utgangen av november var det registrert 114.500 heilt eller delvis arbeidsledige og dessutan arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Det utgjer 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Det var 8.800 færre jobbsøkjarar enn ved utgangen av oktober, justert for sesongvariasjonar.

– Det er mange moglegheiter for jobbsøkjarar på arbeidsmarknaden no, og det blir stadig færre arbeidsledige. Dei siste ti åra er det berre i 2019 at det har vore like få heilt arbeidsledige i november, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han understrekar at omikronvarianten skaper noko større uvisse for den vidare utviklinga.

