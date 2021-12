Nav-direktør fryktar meir dagpengar gjer det mindre attraktivt for permitterte å søkje jobb

innenriks

Styresmaktene auka dagpengesatsane som eitt av fleire tiltak, då mange vart permitterte under pandemien.

Lia seier til NRK at han meiner tiltaka var rett då dei kom, men at biletet no er eit heilt anna.

Han viser til at mange bransjar skrik etter folk – og fryktar at auka dagpengesatsar har gjort det mindre attraktivt for permitterte å søkje jobbar.

– Ledige har vorte for mykje opptekne av til dømes dei auka dagpengesatsane og mindre oppteke av å stå på og søkje ny jobb, seier Nav-direktøren.

LO er ikkje samde med Lien. Regionleiar Iver Erling Støen i LO Innlandet meiner permisjonsordninga, dagpengeordninga og sjukelønnsordninga har vore viktige reiskapar under pandemien.

Han trekkjer fram tre satsingsområde som kan gjerast for å få folk tilbake i jobb: Kraftig opprusting av arbeidsmarknadstiltak, utdanning og kompetanseheving.

