Ny smitterekord i Bergen: 344 personar registrerte smitta siste døgn

– Vi har førebels ingen indikasjonar på at dette kjem av introduksjon av omikron. Her må vi vente på analyseresultata frå laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Ho seier det er det er viktig å merke seg at 80 prosent av smittetilfella er testa 1. desember, seier Voltersvik.

– Smittesituasjonen er uansett av ein slik karakter at det er behov for å setje inn nødvendige tiltak så raskt som mogleg, og dette blir det jobba med. Med så høge smittetal og ein uoversiktleg situasjon knytt til den nye omikron-varianten, er det svært viktig at innbyggjarar er ekstra påpasselege med å følgje smittevernreglane, seier smittevernoverlegen.

Same dag førre veke vart det rapportert 158 smittetilfelle. Gjennomsnittet dei siste sju dagane er 204 smittetilfelle per dag.

Så langt har 14.910 personar i Bergen testa positivt.

Fredag ligg 20 pasientar med koronasmitte innlagde i Helse Bergen. Tre av pasientane får intensivbehandling.

