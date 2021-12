innenriks

Det viser tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion.

26 prosent har ikkje tillit, medan resten svarer verken eller. Tilliten dei siste to vekene har falle 10 prosentpoeng

– Tilliten til informasjon frå styresmaktene har ikkje vore lågare under pandemien, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Berre 52 prosent seier at dei har tillit til at helsestyresmaktene har sett i verk nødvendige tiltak for å avgrense smitten. Dette er rekordlågt.

