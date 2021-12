Vestre lunken til nye krisetiltak for næringslivet – ber folk vaksinere seg

innenriks

Slik samanfatta næringsministeren eit møte med partane i arbeidslivet – LO, NHO og Virke – fredag for å diskutere konsekvensane av dei nye innstrammingane for næringslivet.

– Samfunnet er ikkje stengt ned, seier han, med trykk på «ikkje».

Vestre oppmodar folk til «å puste med magen og ikkje slutte å gå ut», men bidra til at førjulstida blir mest mogleg normal for å hindre store problem for næringslivet og utelivsbransjen.

Aukande smitte og nye innstrammingar har mellom anna ført til at julebord blir avbestilte i rekordtempo.

– Vi må få fleire til å vaksinere seg. Folk må ta seg saman, seier Vestre og oppmodar til å «ta ein for laget».

Nei til nasjonal ordning

Men regjeringa vil førebels ikkje innføre ei nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet, eit krav som no kjem frå alle kantar, og som både NHO og Virke hadde med seg til møtet.

Vestre meiner dei ordningane som allereie er på plass, å føre vidare den økonomiske støtta til kulturlivet, idretten og det frivillige fram til sommaren, og dessutan behalde den kommunale kompensasjonsordninga på 200 millionar kroner ut året, er tilstrekkeleg i dagens situasjon.

– Det er fjorten dagar som no gjeld for å unngå nedstenging. Men andre ordningar blir fortløpande vurderte, seier Vestre til NTB.

– Uføreseieleg

NHO-sjef Ole Erik Almlid meiner på si side den kommunale ordninga er altfor uføreseieleg.

– Ho blir administrert på ulikt vis i kommunane, ho er ikkje transparent, og ho har ikkje objektive kriterium. No høyrer vi òg frå kommunane at han er vanskeleg å administrere, seier Ole Erik Almlid til NTB.

Ei nasjonal ordning vil fungere betre som ein sikringsventil, meiner han.

– Men det er jo ikkje sikkert at vi kjem til å bruke éi krone av henne. Det hadde jo vore det beste, seier han.

Vaksine på arbeidsplassen

På møtet vart òg eit konkret forslag frå LO-leiar Peggy Hessen Følsvik å tilby hurtigtesting og vaksinar på arbeidsplassane diskutert.

Vestre lovar å ta forslaget med seg vidare til resten av regjeringa.

– Dette har med fleire departement og fleire aktørar å gjere, men vi er nysgjerrige på å få gode innspel for å få opp vaksinasjonsdelen.

– Å få opp testinga kan vere ein av fleire smarte ting som kan setjast i verk. Dersom det skjer, må vi sjølvsagt også sjå på kostnadsfordelinga, seier han.

