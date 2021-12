15.000 Oslo-elevar går på skular utan godkjende lokale

innenriks

Inneklima er eit stort problem på den vidaregåande skulen. Dei siste vel ti åra har ein hatt eit system der vindauga jamleg opnar og lukkar seg automatisk for å justere den dårlege lufta, skriv NRK.

– Somme gonger sit du og ristar av kulde. Plutseleg snør det, regnar det … ein frys veldig mykje i timane, seier Moyz Mir, som går i tiande klasse.

Fleire av elevane slit med både allergi, luftvegsproblem, hovudverk og forkjøling på grunn av kulda. Skulen har kjøpt inn teppe for å hjelpe på kulda, men desse kan ikkje brukast no på grunn av pandemien.

Skulebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) meiner det er ugreitt at elevane har det slik på skulen. Ho lovar ei snarleg løysing på problema, og at elevane kanskje i mellomtida kan overførast til mellombelse lokale. Over nyttår skal kommunen ta opp kva skular som skal prioriterast først.

