Byrådet i Oslo skal ha møte med helsestyresmaktene utover måndag kveld

– Det er ingen tvil om at dei (FHI og Helsedirektoratet, red.mrk.) ikkje opplever at dei har god nok oversikt og at smitten er veldig høg. Det er masse uvisse. Eg veit ærleg talt ikkje kva tilrådingane vil vere utover i dag og i morgon, sa byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen, då han orienterte forretningsutvalet i Oslo om koronasituasjonen måndag, skriv Avisa Oslo.

Han påpeika at mykje kan skje dei næraste timane og dagane. Førebels held Oslo seg til dei nasjonale tiltaka som regjeringa har bestemt, og må eventuelt vente fjorten dagar med å innføre ei lokal koronaforskrift.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har til NRK varsla at det vil komme nye koronatiltak tysdag.

