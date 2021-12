Einebustad langt dyrare i Oslo og Bærum enn i resten av landet

innenriks

Medianprisane på sjølveigde frittliggjande einebustader i Oslo og Bærum har vore på høvesvis 12,5 og 11,3 millionar kroner dei siste to åra. Medianprisen i Lørenskog, som er nummer tre på lista, var 7,8 millionar kroner, skriv SSB.

For nybygde frittliggjande einebustader er det Bærum som toppar lista dei siste to åra med ein medianpris på 15,8 millionar kroner. Her er Oslo nummer to på lista med 13,7 millionar kroner.

Dei billigaste frittliggjande einebustadene finn ein i Vardø i Troms og Finnmark og Røyrvik i Trøndelag. Medianprisen i desse kommunane var høvesvis 550.000 og 600.000 kroner.

Det er likevel blokkleilegheiter som utgjorde størstedelen av bustadsalet dei siste par åra, med 53 prosent. Også her er medianprisane høgast i Bærum og Oslo, men forskjellane er på langt nær like store.

