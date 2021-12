FHI: Ingen nye stadfesta omikron-smittede

innenriks

– Det at vi i dag ikkje har nokon nye tilfelle som er stadfesta positive for omikronvarianten, betyr ikkje nødvendigvis at det ikkje er fleire tilfelle. Vi får fortløpande tilsendt nye prøver som vi analyserer så fort som mogleg, og tek sikte på daglege oppdateringar om stadfesta omikrontilfeller i Noreg, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er ikkje komme inn prøver til analyse ved nasjonalt referanselaboratorium i FHI i helga, blir det opplyst.

Mykje av analysearbeidet blir gjort i laboratorium rundt om i landet, som igjen melder frå til FHI ved positive funn. Desse analysane tek tid, gjerne fleire dagar.

– Det er allereie i dag måndag komme inn mange prøver frå mistenkte og sannsynlege tilfelle til referanselaboratoriet vårt. Innmeldingar av sannsynlege omkronvarianter og eventuelt stadfesta omikron-varianter blir no forventa i byrjinga av veka, seier Vold.

