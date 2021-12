Familie på fire er frykta omkomme i husbrannen på Berger

innenriks

Politiet trur dei fire var i huset då det brann ned. Ein av dei sakna er ein brannkonstabel og det er sett krisestab i Drammen brannvesen. Det er i tillegg sett i verk tiltak på skulen dei to barna gjekk på.

– Slik det ser ut er det dessverre ikkje noko håp om at nokon har overlevd brannen, seier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

Til NTB opplyser han at alle pårørande er varsla. Ved 10.30-tida er det framleis for varmt på staden til å gjere tekniske undersøkingar.

– Det er dessverre altfor tidleg. Det er altfor varmt i branntomta enno og vil ta tid før vi kan gå inn der og gjere tekniske undersøkingar, seier Aas.

Han seier det derfor òg vil ta tid før politiet kan seie noko om brannårsaka.

– Det vi gjer no er å samle inn så mykje informasjon vi kan frå personar som har kjennskap til dei som bur der, seier stasjonssjefen.

Kriseteam sett ned

Aas seier hendinga er djupt tragisk.

– Viss fire personar har omkomme i brannen, så er dette er ei djupt tragisk hending. Leiing og kriseteamet i Drammen kommune er varsla og er i gang med å setje i verk nødvendige tiltak, seier han.

Politiet melde om brannen i ein einebustad i Sandsveien i Svelvik i Drammen kommune klokka 2.27 natt til måndag. Huset ligg i tettstaden Berger, nokre kilometer lenger ut i Drammensfjorden enn Svelvik, rett overfor Holmsbu.

I 3.30-tida opplyste politiet at det var ein kraftig brann. To timar seinare hadde huset brunne ned. Politiet hadde allereie då varsla kriseteamet i Drammen kommune.

Lege og sjukepleiar til skule

Dei to barna som er frykta omkomme etter brannen, var begge elevar ved Tømmerås skule, stadfestar rektor Kim Flemmos overfor TV 2. Måndag morgon sende han ei melding til foreldra ved skulen med informasjon om dette.

– Vi prøver no å gi barna ved skulen den informasjonen vi har, og den har jo komme inn fortløpande utover morgonen, seier Flemmos til TV 2.

Beredskapssjef i kommunen Sten Petter Aamodt seier til Drammens Tidende at han har jobba med saka sidan han vart varsla klokka 3.45 i natt.

– Vi gjer det som er nødvendig for å vareta dei som er ramma i saka. Vi har sendt lege og helsesjukepleiar til Tømmerås skule for å leggje til rette for at dei kan handtere dette på best mogleg måte. Dei som har eit ønske om å få snakke med nokon, skal få høve til det, seier Aamodt.

Han seier kommunen òg er i dialog med kyrkja og seier det i løpet av dagen vil bli vurdert om det er aktuelt å opne eit lokale for folk som ønskjer nokon å snakke med.