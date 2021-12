innenriks

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikkje kommentere kva slags møte som går føre seg, skriv VG.

Smittetala i Noreg er no rekordhøge, og stadig fleire blir smitta av omikronvarianten. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidlegare sagt at ho er bekymra for utviklinga, og ville tidlegare måndag ikkje sjå bort frå strengare tiltak i løpet av veka.

