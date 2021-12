Innfører påbod om munnbind i Grenland

innenriks

Det skriv Telemarksavisa og Varden.

Skien kommune opplyser på nettsidene sine at det er påbod om munnbind på stader der det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand – som på butikkar, serveringsstader, og på kollektivtransport. Det er òg innført munnbindpåbod i taxiar, både for sjåfør og passasjer.

Påbodet gjeld i første omgang fram til 20. desember.

Måndag ettermiddag er det venta at Porsgrunn kommune vil vedta same restriksjonar som Skien, medan Bamble kommune førebels ser an situasjonen.

– Det blir ikkje innført noko sånt med éin gong, seier Bamble-ordførar ordførar Hallgeir Kjeldal (Ap), som legg til at dei ikkje får til noko vedtak før tidlegast onsdag.

