Kyrkja ber om straumhjelp: Varslar iskalde kyrkjer i jula

innenriks

– Røyndommen er ganske dramatisk. Straumbudsjettet er sprengt for lenge sidan, seier assisterande kyrkjeverje, Olav Fraser Lende, i Oslo til Dagen.

Kyrkjeleg fellesråd i Oslo vurderer å redusere temperaturen inne i kyrkjene til 15 grader frå og med romjula, noko som er langt kaldare enn normalt, skriv avisa.

Oslo-kyrkjene er langt frå åleine. Rjukan kyrkje stengde i oktober for å kutte i straumrekninga, medan NRK, Budstikka og Vårt Land har omtalt kyrkjer i Sør-Noreg som har brukt inntil 400.000 kroner meir på straum enn vanleg om hausten.

Ifølgje Dagen blir om lag 90 prosent av norske kyrkjer varma opp av elektrisitet, og dei har eit stort volum å varme opp.

Kyrkjeverje Andreas Eidsaa jr. for kyrkjene i Sandnes opplyser at desse òg slit. Han håpar kommunen kan bidra med meir pengar, slik at dei slepp å permittere eller ta av vedlikehaldsbudsjettet.

– Det skal ikkje vere nødvendig å stille i traktordressen på julegudstenesta. Men viss vi ikkje klarer få til ei ordning med kommunen, blir vi òg tvinga til å ta nye grep, seier han til Dagen.

