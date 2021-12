Næringsministeren: Ser på moglege tiltak for spesielt koronaramma næringar

innenriks

– Vi ser no på moglege tiltak retta mot næringane som er spesielt ramma, her vil det òg vere naturleg å sjå på nasjonale ordningar. Eg er fortløpande i dialog med partane og har seinast i dag snakka med leiarane av LO, NHO og Virke, seier Vestre til NTB.

Både NHO og Virke har vore tydelege på at dei ønskjer ei nasjonal kompensasjonsordning etter at regjeringa torsdag innførte ei rekkje koronatiltak. For stader med skjenkjeløyve inneber det mellom anna krav om sitjeplassar, bordservering av alkohol og plikt om registrering av gjester.

Tal frå BankAxept og Vipps viser at barar over heile Noreg samla sett hadde heile 30 prosent lågare omsetning og 33 prosent nedgang i talet på transaksjonar

– Eg samla partane i arbeidslivet allereie fredag, få timar etter at dei nye tiltaka tredde i kraft, og lytta til deira bekymringar og innspel. Allereie då var eg tydeleg på at regjeringa følgjer utviklinga tett, seier Vestre.

