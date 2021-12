innenriks

Politiet trur dei fire var i huset då det brann ned.

– Slik det ser ut, er det dessverre ikkje noko håp om at nokon har overlevd brannen, seier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

Dei pårørande er varsla, opplyser politiet i pressemeldinga. I 10.30-tida er det framleis for varmt på staden til å gjere tekniske undersøkingar.

– Per no er det ikkje trygt for etterforskarane våre å leite etter spor. Det kan derfor framleis ta tid før vi kan seie noko om brannårsaka, seier Aas.