Rekordauke for sal av ved

innenriks

– Vi har selt ved i Oslo i tolv år, og aldri har det vore så stor etterspurnad. Det er unormalt høgt, seier dagleg leiar Øystein Skjesol ved Norsk Vedsentral til Dagbladet.

Hittil i vinter ligg vedsalet på eit tre gonger så høgt nivå som vanleg, og trykket byrja allereie i september og oktober.

Dei har no gått tomt for norsk bjørkeved, og Skjesol seier prisane kjem til å stige utover vinteren. Han trur vêret, straumprisane og bruken av heimekontor er noko av forklaringa på auken.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlege i Norsk ved – Forum for vedprodusentar seier at han på dei 14 åra han har jobba med ved aldri har opplevd eit så stort sal som no.

Stranna Larsen seier at ein kan spare mellom to og tre kroner per kilowatt ved å fyre med ved.

