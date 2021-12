Smitteutbrot i Gamvik kommune

innenriks

Gamvik kommune, med sine knappe 1.000 innbyggjarar, opplever no eit smitteutbrot, skriv iFinnmark.

Fredag vart det stadfesta eitt tilfelle, før det gjennom helga kom 12 nye positive testar. Kommuneoverlege i Gamvik, Håkon Furu, seier dei har 13 personar i isolasjon – sju barn med tilknyting til barnehagen, medan dei resterande er vaksne som er tilknytte barnehagebarn eller barnehagen.

– Vi stengjer ikkje ned, men følgjer nasjonale retningslinjer. Så langt det lèt seg gjere, skal vi halde barnehage og skule ope som normalt, seier Furu.

– Det er fleire ting som tilseier at vi bør halde ope. Vi er avhengige av at foreldra til barnet kjem på jobb, det vere seg i helsevesenet eller i andre samfunnskritiske funksjonar. Vi ønskjer at dei vaksne skal halde seg i jobb, seier kommuneoverlegen.

Ifølgje Furu har dei ikkje mistanke om at smitten er omikronvarianten.

(©NPK)