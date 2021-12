Straum-gründer: Tida for å tene pengar på straumsal er over

innenriks

– I dei 15 åra mine i straumbransjen har ein lenge snakka om når dagens kaos blir erstatta av noko betre for kundane, og ein ikkje lenger kan tene pengar på å selje kilowattimar. Mykje tyder på at vi er der no, seier Arnt Inge Sætern til E24.

Han står bak skipinga av straumselskapet Elekt, som hjelper forbrukarar å berekne kor mykje som kan sparast ved å byte leverandør. Sætern anslår at rundt to av tre straumkundar i dag betaler overpris for straumen sin.

Med ekstremt høge straumprisar og ein kald vinter i vente trur han at bransjen står overfor ei krevjande tid.

– Disrupsjon skjer ofte i steg, først gradvis så plutseleg. Det vil medføre at fire milliardar kroner den kommande perioden vil bli overførte frå straumbransjen til kundane, seier Sætern.

