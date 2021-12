Aktor gjekk laus på Liadals forklaring: – Har rett og slett snakka usant

innenriks

I prosedyren sin tysdag gjekk Pettersen hardt ut mot Liadal og det ho har forklart, både undervegs i rettssaka og overfor Aftenposten og Stortinget.

Ho vektla at det er opp til retten å vurdere Liadals truverd, men argumenterte tydeleg for at forklaringa til tiltalte ikkje er påliteleg.

– Ho har gjennomgåande sagt at ho ikkje hugsar. Når ho i retten i ettertid forklarer seg, er det basert på at ho har nøsta opp kva som har skjedd og forklarer kva ho meiner truleg har skjedd, sa statsadvokaten.

Ho meiner Liadal har eit sterkt motiv for å tilsløre eller forklare seg usant sidan ho nektar straffskuld.

– Ho har motiv for å tilsløre dei faktiske forholda og har rett og slett snakka usant. I mange tilfelle kan retten heilt sjå bort frå forklaringa hennar. Ho har rekonstruert og synsa, sa statsadvokaten.

Endra forklaring

Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for å ha levert fiktive reiserekningar medan ho sat på Stortinget.

Statsadvokaten meiner det er påfallande at Liadal forklarer at ho hugsar mindre i dag, samtidig som ho står hardare fast på at reiserekningane ikkje inneheldt feilaktige opplysningar.

– Eg er i stuss over forklaringa på enkelte punkt. Ho gir uttrykk for å hugse mindre no i dag, samtidig som ho er meir fast på at reiserekningane ikkje inneheld feilaktige opplysningar, sa aktor.

Ho meiner den tidlegare stortingsrepresentanten har eit sterkt motiv for å ikkje fortelje sanninga.

– Det er eit stort fall å frå det eine augneblinken sitje på Stortinget som ein av folkets ypparste tillitspersonar, til å sitje som tiltalt i ei straffesak som spring ut i at ein har misbrukt den tilliten, sa Krag Pettersen.

Grovt bedrageri

Statsadvokaten viste til fleire døme som trekkjer Liadals truverd i tvil. Mellom anna ei todagarsreise ho skal ha vore på, som ved nærare undersøking berre viste seg å vare i éin dag. Og berre delar av denne eine dagen.

Krag Pettersen trekkjer òg forklaringa om at Liadal har «kladda» reiserekningane lang tid i forkant i tvil, og sa at nesten alle reiserekningane er oppretta kort tid før reisa, under reisa, kort tid etter reisa, eller i nær tilknyting til reisa.

Ho understreka òg at grunnlaget for at bedrageriet blir vurdert som grovt ikkje er den samla summen, som no er justert opp til 125.000, men at Liadal misbrukte tillitsvervet som stortingsrepresentant til å gjere dette.

– Normalt vil storleiken på beløpet stå sentralt for om bedrageriet er grovt, men i vår sak er beløpet underordna, sa Krag Pettersen.

– Sjølv om retten skulle finne at Liadal berre skal dømmast for nokre av reiserekningane, vil det uavhengig av dette vere tale om eit grovt bedrageri, sa ho.

Stor inkassogjeld

Påtalemakta meiner den tidlegare stortingsrepresentanten har hatt eit klart motiv for å skaffe seg økonomisk vinning.

Gjennomgang av økonomien og skattemeldingane til familien viser at ho hadde forbrukslån og ingen sparepengar.

– Gjennomgang av Liadals lønnskonto viser at ho har hatt inkassorekningar på 856.000 kroner frå 2013 til 2019. Ho hadde dårleg likviditet, rekningar vart ikkje betalte ved forfall, dessutan var forbruk til varekjøp unormalt høgt. Dette var ein økonomi som stadig var bakpå og hadde behov for tilførsel av kapital, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Liadals forsvarer Erik Lea seier til NTB at han ikkje ønskjer å kommentere saka medan prosedyrane går føre seg. Liadal nektar straffskuld for grovt bedrageri.

(©NPK)