Aktor gjekk laus på Liadals forklaring: – Synsing i ettertid

Aktor Monica Krag Pettersen trekte i Oslo tingrett fram fleire døme på at Liadal har endra forklaring om enkelte reiserekningar overfor Aftenposten, Stortinget, i avhøyr og i retten.

Aktoratet meiner Liadal har eit sterkt motiv til å tilsløre dei faktiske forholda eller forklare seg usant sidan ho nektar straffskuld.

– Påtalemakta meiner retten i mange tilfelle kan sjå heilt bort frå den rettslege forklaringa hennar om kva som har skjedd. Dette fordi ho er klar på at ho ikkje hugsar det ho forklarer seg om, men rekonstruerer ei historie om korleis det kan ha vore. Altså synsing i ettertid, sa Krag Pettersen.

Hege Haukeland Liadal (Ap) er tiltalt for å ha levert fiktive reiserekningar medan ho sat på Stortinget.

Ho meiner òg det er påfallande at Liadal forklarer at ho hugsar mindre i dag, samtidig som ho står hardare fast på at reiserekningane ikkje inneheldt feilaktige opplysningar.

– Eg er i stuss over forklaringa på enkelte punkt. Ho gir uttrykk for å hugse mindre no i dag, samtidig som ho er meir fast på at reiserekningane ikkje inneheld feilaktige opplysningar, sa aktor.

Ho meiner den tidlegare stortingsrepresentanten har eit sterkt motiv for å ikkje fortelje sanninga.

– Det er eit stort fall å frå det eine augneblinken sitje på Stortinget som ein av folkets ypparste tillitspersonar, til å sitje som tiltalt i ei straffesak som spring ut i at ein har misbrukt den tilliten, sa Krag Pettersen.

