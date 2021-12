FHI i ny omikronrapport: Vurderer situasjonen som alvorleg – nødvendig med sterkare tiltak

innenriks

– Vi ventar at talet på smitta med denne varianten vil auke raskt dei næraste vekene. Dette, saman med den allereie auka belastninga på helsetenesta, gjer at vi no vurderer situasjonen som alvorleg, seier kriseleiar og avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Dei meiner at omikronvarianten sannsynlegvis i betydeleg grad vil forverre den sjukdomsbyrda og helsetenestebelastninga som covid-19-epidemien allereie gir.

– Varianten vil sannsynlegvis etablere seg i Noreg og om berre nokre veker vere dominerande. Det er likevel stor uvisse. Det er derfor nødvendig med sterkare tiltak for å behalde kontroll og få oversikt, samtidig som ein får meir kunnskap og får vaksinert fleire, seier Vold.