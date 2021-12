Fem parti vil ha omkamp om rusreforma

innenriks

– I dag foreslår vi at rusreforma skal fremjast på nytt. Vi er fem parti frå ulike sider av det politiske spektrumet, som seier klart frå om at rusreforma er for viktig til å leggjast i skuffa, seier Venstre-leiar og medforslagsstillar Guri Melby i ei pressemelding.

No går partiet hennar saman med Høgre, SV, Raudt og MDG om å foreslå rusreforma på nytt. Saka vart først omtalt i VG.

Den borgarlege regjeringa la i vår fram forslag til rusreform. Forslaget innebar mellom anna at bruk og innehaving av mindre mengder narkotika til eige bruk skal avkriminaliserast og ikkje lenger bli straffa.

Men i sommar vart forslaget stansa av Ap, Sp og Frp.

Dei fem partia som no går saman om å foreslå den same rusreforma på nytt, har ikkje fleirtal på Stortinget. Dermed er dei avhengige av at eitt av partia som stemde mot reforma sist, snur.

– Så vi er ikkje så langt unna. Målet må vere at rusreforma blir vedteken så fort som mogleg. Eg trur ikkje at vi kjem dit ved å sitje og vente i fire år. Vi må halde trykket oppe og dytte kunnskapsgrunnlaget fram heile tida. Berre det å ha denne debatten, endrar opinionen, seier stortingsrepresentant og ruspolitisk talsperson for Høgre, Sandra Bruflot, til VG.

Ap og Sp seier til avisa at dei må sjå på forslaget før dei kan uttale seg om det.

(©NPK)