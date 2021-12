Fjerning av kontantstøtta ikkje tema under budsjettforhandlingane

innenriks

Både Ap og SV har gått til val på å fjerne kontantstøtta og erstatte ho med ei ventestøtte, men foreldre med barn opp til eitt og eit halvt år kan førebu seg på at støtta truleg kjem til å eksistere dei næraste åra, skriv Aftenposten.

Etter det Aftenposten får opplyst, var ikkje saka noko tema i årets budsjettforhandlingar, sjølv om leiaren av Aps kvinnenettverk, noverande kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, så seint som i juni garanterte at kontantstøtta ville forsvinne.

Årsaka er at både Ap og Sp i Hurdalsplattforma vart samde om å leggje om ordninga, noko som har falle i forholdsvis god jord i SV.

I erklæringa gjekk Ap og Sp inn for å behalde kontantstøtta, men ikkje for alle som i dag kan få slik støtte. Ordninga blir halden oppe for barn mellom 12 og 18 månader.

Det er lite pengar å spare på å fjerne støtta heilt fordi mykje av den økonomiske gevinsten blir eten opp av auka behov for barnehageplassar, skriv avisa.

