Frp forventar at av kompensasjonsordninga bli innført att

– Denne har vi alt reglar for, det er berre til å skru på knappen og seie at ho gjeld frå og med i dag, seier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

– I tillegg meiner Frp vi må sjå på regelverket for permittering, og dessutan redusere talet på dagar arbeidsgivar må betale ved sjukdom ned til tre. Regjeringa må no ta sin del av rekninga for at tilsette følgjer smitteråda og held seg heime ved sjukdom og symptom, seier Steffensen.

Han seier regjeringspartia var raskt ute og kritiserte førre regjering for at tiltakspakkar kom for seint.

– No har dei gjort akkurat det same sjølv. Dei kan likevel rette opp litt av inntrykket no i kveld, men då må dei vise at dei kjem med tiltak som varetek både bedrifter og tilsette som no har hamna i ein vanskeleg situasjon, seier Frp-politikaren.

