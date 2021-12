innenriks

Det er eitt av dei nye koronatiltaka regjeringa la fram tysdag. Berre ti og 20 personar får vere til stades i private samankomstar i heimen.

Dermed ligg det an til at førjulstida i år òg blir annleis for familiar som vil samlast i større juleselskap, slik som i fjor.

I fjor var det eit råd om at ein ikkje burde ha meir enn fem gjester i tillegg til sin eigen husstand.