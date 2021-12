innenriks

Stadene munnbindpåbodet gjeld, er mellom anna i butikkar, på serveringsstader og i kollektivtransport.

Tilrådinga om munnbind gjeld òg på arbeidsplassar der det ikkje er mogleg å halde avstand, med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar, som skiljevegger og liknande.

Munnbind på arbeidsplassen gjeld ikkje for tenester der dette er til hinder for at tilsette kan utføre nødvendige og lovpålagde oppgåver i møte med sårbare grupper og barn og unge.