Nordmenn framleis avventande til økonomien

innenriks

Ifølgje Norsk koronamonitor svarer 38 prosent at dei trur økonomien blir dårlegare, medan 55 prosent trur han blir ståande uendra.

– Dette er ikkje krisetal i pandemien sett under eitt, men klart blant dei mest pessimistiske målingane, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Pessimismen starta i november då talet som forventa betre tider, vart meir enn halvert frå månaden før. Desember startar med ei ytterlegare halvering.

Ein av tre nordmenn (36 prosent) seier den siste veka at dei er bekymra for den norske økonomien som følgje av pandemien. Dette er høgaste måling sidan juni i år. Nesten éin av fire nordmenn (24 prosent) oppgir at dei er bekymra for den personlege økonomien sin. Dette er det høgaste sidan mars i år.

I førre veke sa 41 prosent av dei spurde at dei har tillit til at regjeringa har sett i verk dei nødvendige økonomiske tiltaka for å avgrense skadeverknadene på norsk økonomi. Det er ein nedgang på 10 prosentpoeng frå veka før.

(©NPK)