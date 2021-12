innenriks

NTB er kjent med at regjeringa jobbar med tiltak som kan kompensere for dei økonomiske konsekvensane av dei nye restriksjonane som no er på veg.

Dei nye innstrammingane blir lagt fram på ein pressekonferanse klokka 19 tysdag. Der deltek òg finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

NHO og Virke har spesielt etterlyst ei nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter med høgt omsetningsfall.

(©NPK)