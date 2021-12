Påtalemakta justerer opp beløpet i tiltalen mot Liadal

innenriks

Beløpet er dermed justert opp med vel 10.000 kroner frå det som var grunnlaget tidlegare i rettssaka, kunne aktor Monica Krag Pettersen fortelje i retten tysdag.

I prosedyren sin vektla ho likevel at beløpet er underordna, og at det er det faktum at Liadal gjennomførte bedrageriet som stortingsrepresentant som gjer det grovt.

– Tiltalen byggjer på at Liadal har misbrukt vervet som representant til å gjere seg skuldig i bedrageri. Normalt vil storleiken på beløpet stå sentralt for om bedrageriet er grovt, men i vår sak er beløpet underordna, sa Krag Pettersen.

– Sjølv om retten skulle finne at Liadal berre skal dømmast for nokre av reiserekningane, vil det uavhengig av dette vere tale om eit grovt bedrageri, sa ho.

Politiadvokaten opplyste innleiingsvis at aktoratet planlegg å bruke to dagar på prosedyren sin.

(©NPK)