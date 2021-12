Partiet Dei Kristne og Demokratane vil samarbeide

innenriks

Demokratane og Partiet Dei Kristne (PDK) sende førre veke ut ei felles pressemelding der dei ytra ønske om ein debatt rundt sentrale politiske spørsmål. Dei lista opp fem hovudtema og erklærte 25 programpunkt der dei deler syn.

Geir Ugland Jacobsen stadfestar overfor avisa Noreg i dag at dette er byrjinga på eit tettare samarbeid mellom dei to partia. Han svarer bekreftande på spørsmål om mogleg valallianse eller fusjon kan vere aktuelt.

– Det kjem an på om vi finn grunnlag for det. Partia er langt på veg samde om dei viktigaste sakene. Så er det òg ein del ting som gir partia den profilen dei har, som skil det eine frå den andre. Men vi er vel kanskje dei to partia i norsk politikk som er mest samde, seier han til avisa.

Partileiaren understrekar at prosessen vidare er opp til tillitsmannsapparatet, og at det er ein lang veg å gå før eventuelle avgjerder om meir forpliktande samarbeid.

Partileiar Erik Selle i PDK avviser likevel at det kan gå mot samanslåing. Han understrekar i staden at partia sende ut skrivet for å vise veljarane at dei samarbeider om saker dei er samde om.

(©NPK)