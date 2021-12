Aktor ber om ni månaders fengsel for bedrageritiltalt Ap-politikar

innenriks

Påtalemakta meiner at Liadal har fått 125.353 kroner for mykje utbetalt frå Stortinget for reiser, skriv Aftenposten.

Den tidlegare stortingsrepresentanten er tiltalt for å ha levert falske reiserekningar til Stortinget frå hausten 2016 til hausten 2018. Rettssaka starta i Oslo tingrett tysdag 2. november.

Liadal har erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje grovt forsettleg bedrageri. Ho vart meld etter ein artikkel i Aftenposten i april 2019.

I oktober i fjor vart den tidlegare Frp-politikaren Mazyar Keshvari dømt til elleve månaders fengsel for å ha levert 72 fiktive reiserekningar for til saman 450.000 kroner til Stortinget. Også det skjedde etter ei Aftenposten-avsløring.