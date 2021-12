Byrådet i Bergen presenterer nye koronatiltak torsdag

innenriks

Til Bergens Tidende opplyser byrådet at dei skal presentere ytterlegare lokale tiltak, på bakgrunn av tilrådinga til smittevernoverlegen, i løpet av torsdag.

Bergensavisa skriv at det i den nyaste risikovurderinga for Bergen kjem fram at smittevernoverlegen ventar seg ein betydeleg auke i smittetala framover.

Bergen kommune opplyser på nettsidene sine at smittevernoverlege Marit Voltersvik no jobbar med ei tilråding til byrådet.

– Dei nasjonale tiltaka som vart presenterte av regjeringa i går, gir forskriftsreglar for heile landet uavhengig av lokal smittesituasjon. Sett i lys av smittesituasjonen i Bergen meiner eg at det er behov for å gjere enkelte av dei nasjonale påboda endå strengare lokalt. Vi arbeider no med ei tilråding til byrådet om å forsterke tiltaka innan munnbindpåbod og karantenereglar i Bergen, seier Voltersvik.

Ho vil òg tilrå nye tiltak i barnehage og skule på bakgrunn av høgt smittepress og sjukefråvær i desse tenestene.

Onsdag vart det registrert 384 nye koronasmitta i Bergen, og tysdag vart det meldt om tre tilfelle av omikron i kommunen.