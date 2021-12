Ein av ti trener aldri

innenriks

58 prosent av befolkninga på 16 år og eldre svarer at dei trener eller mosjonerer fleire gonger i veka, og 15 prosent trener éin gong i veka, viser Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv for 2021 frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

13 prosent svarer derimot at dei aldri trener.

– Blant dei som trener mest, finn vi personar under 24 år, personar med høgare utdanning og yrkesaktive, seier rådgivar Håvard Bergesen Dalen i SSB.

For lite tid til trening

Omtrent fire av fem i desse gruppene svarer at dei trenear kvar veke eller oftare.

– Størst del som ikkje trener, finn vi blant uføre, innvandrarar, eldre og personar med låg utdanning, seier Dalen.

I befolkninga samla er den vanlegaste hindringa helseutfordringar. 29 prosent svarer at dette avgrensar moglegheitene deira for å trene. For lite tid er òg ei vanleg årsak.

– Blant par med barn under sju år svarer nesten 60 prosent at dei er heilt eller delvis samd i at dei har for lite tid til å trene, seier han.

Totalt svarer 27 prosent at dei har for lita tid til å trene, medan 16 prosent synest det er for dyrt.

Unge trener for å sjå bra ut

Folk har òg ulike grunnar for å trene.

– Dei yngre trener for å sjå bra ut i større grad enn dei eldre, medan dei eldre i større grad trener å få frisk luft og naturopplevingar, seier Dalen.

Dei som i størst grad svarer at dei trener for å sjå bra ut, er kvinner i aldersgruppa 25–44 år og menn i aldersgruppa 16–24 år, der ein av fire er heilt samde i at det er ein grunn til at dei trener.

Pandemien fekk folk ut i nærområda

Den same undersøkinga viser at svært mange har teke nærområda i bruk til friluftsaktivitetar under pandemien.

Rekordhøge 93 prosent av befolkninga har gått tur i nærområdet sitt under pandemien, viser tala frå SSB.

Dette er den største andelen registrert i Levekårsundersøkelsen, og ein markant oppgang frå 2020 der 76 prosent sa det same. Éin av fire har overnatta ute i naturen det siste året.

– Undersøkinga kartlegg friluftslivsaktivitet eitt år tilbake i tid, altså spør ein i 2021 i stor grad om friluftslivsaktivitet under pandemien, seier Dalen.

(©NPK)