Gram: Det blir jobba på høggir med fleire straumtiltak

innenriks

Regjeringa foreslår at bustøtta skal aukast med 1.500 kroner frå desember til mars. I tillegg kjem 150 kroner per person som bur i bustaden. Tiltaket vil koste 500 millionar kroner til saman, skriv NRK.

Sosialhjelpsmottakarar som ikkje får bustøtte, skal få ein eigen pott på 100 millionar.

– Dette er eit førstetiltak for å hjelpe folk med høge straumprisar. Derfor foreslår vi å auke bustøtta kraftig gjennom vinteren. Det gjer at vi raskt når ut til dei med dårleg råd allereie før jul, seier Gram til NTB.

– Med rask behandling i Stortinget i løpet av få dagar rekkjer vi utbetaling allereie i desember. Det er viktig for oss, seier han.

Under 100.000 nordmenn

NRK skriv at under 100.000 nordmenn har krav på bustøtte. Inntektsgrensa er så låg at mange med låg inntekt i Noreg ikkje har krav på bustøtte.

– Men vi vil foreslå fleire tiltak for å nå eit breiare lag av befolkninga. Det blir jobba på høggir for å raskt fremje tiltak. Det er mange som slit med høge straumrekningar for tida, seier kommunalministeren.

Gram seier at ein kan vente seg «kraftfulle tiltak» i tida framover. Når tiltaka er klare og kva dei går ut på, er ikkje klart. Ifølgje NTB sine kjelder vil breiare tiltak leggjast fram i løpet av veka.

Forslaget på onsdag vil òg gjelde for bustøttemottakarar i Midt-Noreg og Nord-Noreg. Tidlegare i haust vart det gitt nærare 3.000 kroner i ekstra bustøtte til personar busett i Sør-Noreg sidan straumen var dyrast der.

Opposisjonen krev meir

Frp-leiar Sylvi Listhaug er tydeleg på at forslaget på onsdag til 600 millionar kroner ikkje held. Ifølgje Frp-leiaren tener staten opp mot 30 milliardar kroner ekstra på dei høge straumprisane.

– Det er ubegripeleg at dei har somla i dagevis og kjem med dette. Det er svært mange vanlege folk som blir ramma knallhardt av dei rekordhøge straumprisane og som er redde for at det blir vanskeleg å betale straumrekning og få råd til å feire jul, og som ikkje får hjelp av regjeringa, seier Listhaug til NTB.

Også Høgre-nestleiar Tina Bru er skuffa.

– Dette er tiltak dei kunne gjort for fleire veker sidan. No må dei faktisk gjere som dei har lova og komme med ei løysing som monnar for småbarnsfamiliane og studentane, seier ho.

Raudt kallar tiltaka ei fattig trøyst.

– Det er altfor lite og treffer altfor få. Det er ein hån at dei har somla for å få på plass noko så stussleg som treffer så få, seier Sofie Marhaug.

Kraftig auke i straumprisen

Straumprisane har denne vinteren auka kraftig, og spotprisen har dei siste vekene sett fleire nye timerekordar. Det har gjort at straumrekningane til nordmenn har vorte langt høgare.

Årsakene er mellom anna høge gassprisar, som påverkar straumprisane i heile Europa. Dette slår spesielt inn i Sør-Noreg, som er meir eksponert for europeiske prisar på grunn av utanlandskablane.

På toppen av dette kjem høge prisar på CO2-utslepp. Samtidig ligg fyllingsgrada i vassmagasina i Noreg betydeleg under normalt nivå. Det har òg vore lite vind i Noreg og Europa, som dermed har gitt mindre vindkraft.

