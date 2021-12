Norske bedrifter får 6 milliardar kroner ekstra i straumutgifter

innenriks

– Vi ser med ei viss uro på at også mange bedrifter får høge straumkostnader, seier Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO, til Klassekampen.

NHO har teke utgangspunkt i tal frå nasjonalrekneskapen når dei har laga eit anslag over kva dei høge straumprisane vil bety for næringslivet i år.

Ifølgje NHO ligg kraftprisen an til å liggje 50 prosent høgare i år enn for to år sidan.

Det er eit lågt anslag. For å få eit best mogleg bilete av kva konsekvensar straumprisen får for vanlege bedrifter, er nemleg kraftkrevjande bransjar som industri og jordbruk, og dessutan offentlege verksemder, ikkje tekne med i reknestykket.

Dørum understrekar at utrekninga er gjort under svært forenkla føresetnader, og må takast med solide atterhald, men trur likevel ho grovt sett gir ein peikepinn på utslaga for næringslivet.

(©NPK)