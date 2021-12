Raudt nærmar seg 7-talet på ny meiningsmåling

innenriks

Det største bykset til meiningsmålinga gjer Raudt, som går fram 1,6 prosentpoeng til 6,9 prosent. Viss målinga for Dagsavisen, ANB og FriFagbevegelse hadde vore valresultatet, ville regjeringa trunge både SV og Raudt for å få fleirtal i Stortinget.

– Det hadde vore veldig bra både for vanlege folk og landet vårt. Då kunne vi pressa regjeringa endå meir. Men sjølv no er dei sårbare for press. Ikkje minst når Raudt og fagrørsla går saman slik vi såg når det gjaldt feriepengar for ledige, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Både Ap (-2,1) og Sp (-1,3) går tilbake på meiningsmålinga og har no høvesvis 23,9 og 12 prosents oppslutning. Det betyr at dei begge blir pusta i nakken av dei to store på borgarleg side. Høgre veks med 2,1 prosentpoeng til 23,1 prosent, medan Frp fell med 0,8 til 11,1 prosent.

– Mange er i ein tøff situasjon, og eg forstår at folk er fortvila. Sjølv om vi er største parti i denne målinga, skal Arbeidarpartiet vekse meir, seier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

For resten av partia er det mindre endringar. SV (+0,3) hamnar på 9,2 prosent, Venstre står på staden kvil med 4,8 prosent, medan MDG og KrF ender langt under sperregrensa med høvesvis 3 og 3,1 prosent.

Målinga er utført av Opinion og basert på 961 telefonintervju i perioden 30. november til 6. desember. Feilmarginen er frå 1,2 prosentpoeng for dei minste partia til 3 prosentpoeng for dei største.

